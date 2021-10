Wenn junge Familien und Alt-Hippies nebeneinander marschieren

Es ist kurz vor 13 Uhr. Am Bahnhof Rapperswil-Jona sind an diesem Samstag erste Demonstrierende auszumachen. Mit Fahnenstangen, Plakaten, Trillerpfeifen – und ausserordentlich gut gelaunt – stehen sie da.

Es scheint, als wäre es eine grosse Familie, obschon die Teilnehmenden unterschiedlicher wohl nicht sein könnten. Männer in Sennenhemden und einer Krummen im Mund stehen bei Frauen mit Rastas und einem Joint in der Hand. Und junge Familien mit kleinen Kindern laufen neben Althippies in Richtung Sportanlage Grünfeld.