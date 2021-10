Erster Bewerber zeigt, wie es weitergehen könnte

Um was geht es



Bis Anfang Oktober lief die Ausschreibung für einen Mieter der «Unteren Farb» in Uster. Doch das Interesse am Prestige-Objekt war verhalten. Nur gerade drei Kandidaten haben sich beworben. Grund dafür könnte sein, dass das Gebäude wohl kaum vor 2025 eröffnet werden könne, sagte Stadtpräsidentin Barbara Thalmann (SP) gegenüber dieser Zeitung.