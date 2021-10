Auch dieses Jahr fällt das Ustertag-Schiessen aus

Das traditionelle Ustertag-Schiessen am 13., 14. und 21. November kann dieses Jahr erneut nicht durchgeführt werden. «Aufgrund der allseits bekannten Corona-Situation und den geltenden Auflagen von Bund und Kanton sowie der Stadt Uster, sehen wir uns leider auch in diesem Jahr gezwungen das Ustertag-Schiessen abzusagen», teilen die Organisatoren mit. Selbst mit vielen Zusatzaufwendungen würde sich kein für die Schützen und die Helfer gleichermassen angenehmer und sicherer Betrieb in den Schiessständen, den Büros und der Wirtschaft bewerkstelligen lassen.

Das Schiessen findet jeweils traditionsgemäss im Vorfeld des Ustertags an drei verschiedenen Tagen statt. Der Ustertag selbst, der im Vorjahr ebenfalls der Pandemie zum Opfer fiel, wird dieses Jahr dagegen wieder durchgeführt. Dies teilte das veranstaltende Komitee bereits Ende September mit.