«Tragen von Sicherheitsgurten könnte Leben retten»

Sind diese Regelungen zu lasch?

Wenn man bedenkt, dass tödliche Unfälle durch Fahrzeugstürze die häufigste Ursache der schwersten Unfälle in der Landwirtschaft sind, müsste der Aufruf, sich anzugurten, auch von familieneigenen Fahrern und Fahrerinnen besser beherzigt werden.

Wie gross schätzen Sie bei diesen Unfällen das menschliche Fehlverhalten ein?

Erfahrungsgemäss ereignen sich weit mehr Unfälle durch menschliches als durch technisches Versagen.

Braucht es also eine bessere Sensibilisierung der Landwirtinnen und Landwirte bezüglich Gefahren und Risiken?

Seit 2019 macht die BUL zusammen mit dem Schweizer Bauernverband mit der Sensibilisierungskampagne «Schon geschnallt» darauf aufmerksam, dass man sich auf dem Traktor zuerst anschnallen soll, bevor man wegfährt. Dieser Klick muss zur Routine werden, wie beim Autofahren! Leider vergessen viele Bauern in der Hitze des Gefechts, auf die Gefahren und die Schutzmassnahmen zu achten. Wir sind deshalb für jede Unterstützung in der landwirtschaftlichen Präventionsarbeit – auch durch die Medien – dankbar.

Welche konkreten Anstrengungen betreibt die BUL in diesem Bereich?

Die BUL hat viele Gelegenheiten, bei denen sie auf die Gefahren bei landwirtschaftlichen Arbeiten aufmerksam machen kann. Im Vordergrund stehen die Medienberichte in den Fachzeitschriften sowie die Informationen an den zahlreichen Schulungen und Kursen, die die BUL anbietet. Zur Unterstützung der Kampagne «Schon geschnallt» können Bäuerinnen und Bauern bei der BUL Erinnerungskleber und Hofausfahrtstafeln gratis bestellen. Damit werden sie vor dem Abfahren an das Anschnallen erinnert.

Zeigt die Kampagne bereits Wirkung?

Die Wirkung der Kampagne kann noch nicht gemessen werden. Gemäss den Erfahrungen der BFU zur Anschnallpflicht beim Auto braucht es einen langen Atem. Positive Erfahrungsberichte über die erfolgreich angeeignete Anschnallroutine stimmen uns positiv. Die Selbstkleber und die Hofausfahrtstafel sind beliebte Erinnerungshelfer.



Kompetenzzentrum für Arbeitssicherheit

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL) ist ein Schweizer Kompetenzzentrum und führender Dienstleister für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Landwirtschaft und verwandten Gebieten.

1954 errichtete das Schweizerische Institut für Landmaschinenwesen und Landarbeitstechnik (IMA) in Brugg eine eigenständige Abteilung Unfallverhütung in der Landwirtschaft. Diese wurde 1969 selbstständig, was zur Gründung der BUL führte. Seither setzt sich die BUL im landwirtschaftlichen Bereich dafür ein, die Anzahl der Unfälle und die daraus resultierenden Verletzungen zu reduzieren und die Gesundheit und Sicherheit zu fördern. (agy)