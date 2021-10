Ist China unser Vorbild?

Corona beherrscht unseren Alltag, egal ob geimpft oder nicht. Viele Menschen fühlen sich in ihren Grundrechten eingeschränkt, egal ob geimpft oder ungeimpft. Soll der Bundesrat öffnen oder noch mehr Einschränkungen verordnen? Egal was er entscheidet, er wird immer einen Teil der Bevölkerung unzufrieden machen. Ich für meinen Teil halte mich weiterhin strikte an die Hygieneregeln, die neben der Impfung immer noch zu einem guten Grundschutz beitragen.