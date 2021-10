«Schlussendlich geht es immer darum, Geld zu verdienen»

Mirco Egolf empfängt «Züriost» in Jeans und blauem Hemd in den Geschäftsräumlichkeiten der Egolf Immobilien an der Bahnhofstrasse in Wetzikon. Hier gibt es kein Nippes und keinen Schnickschnack – sondern klare Linien, viel Glas, viel Holz. In Vitrinen sind Modelle von Projekten ausgestellt, an den Wänden hängen Baupläne. Mirco Egolf ist in Wetzikon und Hinwil aufgewachsen. Gelernt hat er Hochbauzeichner.