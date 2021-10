Forchbahn will hunderte Millionen investieren

Die Forchbahn ist seit 1912, als beinahe 110 Jahre, in Betrieb. Nur rund die Hälfte, nämlich 60 Jahre, beträgt die durchschnittliche Lebensdauer einer Eisenbahninfrastruktur. Just so lange ist der letzte grosse Investitionsschub bei der Forchbahn nun her, wie Geschäftsführer Hanspeter Friedli erklärt. «Die Zeit für neue, grosse Investitionen ist gekommen.»

Unter dem Titel «Investitionsprogramm ‹Frieda 2030›» hat die Forchbahn rund 25 kleinere und grössere Projekte für die Sanierung und Modernisierung ihrer Anlagen zusammengefasst und am Dienstag im Rahmen einer Medienkonferenz erstmals öffentlich präsentiert.