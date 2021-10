Ein warmes Zuhause dank erneuerbarer Energie

Wenn im Herbst die Blätter fallen und die Temperaturen sinken, ist bei vielen Schweizer Haushalten das jährliche Auffüllen des Heizöltanks wieder vonnöten. Wurde bis vor einigen Jahren praktisch jedes Haus mit einer Öl- oder Gasheizung ausgestattet, ist das Heizen mit natürlich vorkommender Wärme mittlerweile auf dem Vormarsch. Bereits jedes fünfte Gebäude hierzulande ist mit einer Wärmepumpe ausgestattet, und diese Zahl dürfte in den nächsten Jahren noch grösser werden.

Diese deutlich gesteigerte Nachfrage nach Wärmepumpen bemerkt auch Tobias Aeppli. Der Geschäftsführer der Müller Heizung-Service AG sieht in der gestiegenen Sensibilität gegenüber der Umwelt einen Grund für diesen Boom, aber auch die Pandemie hat dafür gesorgt, dass die Menschen etwas an ihrem Zuhause verändern wollen. «Die Pandemie hat aber leider auch zur Folge, dass es zu Lieferengpässen kommt. So muss man sich unter Umständen etwas auf die neue Wärmepumpe gedulden.»

Das Kältemittel macht’s

Wie lange man warten muss, kommt auch auf das Wärmepumpensystem an, für welches man sich entscheidet. Hier in der Region werden vor allem zwei Systeme verbaut: die Luft-Wasser-Wärmepumpe und die Erdsonden-Wärmepumpe. Der Hauptunterschied dieser zwei Systeme liegt in der verwendeten Energiequelle. Bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe wird die Temperatur der Luft genutzt, bei der Erdsonden-Wärmepumpe die Temperatur im Erdinneren.