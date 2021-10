Wandern mit Genuss im Weinparadies Bündner Herrschaft

Weinwanderung Malans–Maienfeld



Die Wanderung beginnt beim Bahnhof Malans und führt in etwa zweieinhalb Stunden via Jenins durch die Weinreben der Bündner Herrschaft nach Maienfeld. Sie ist eine Teilstrecke der Weinwanderung durch das Churer Rheintal, die von Chur bis nach Fläsch führt. Weitere Informationen unter heidiland.com.



Anreise

Mit dem Zug ist Malans ab Uster in knapp zwei Stunden mit der S5/S15 und dem Intercity via Zürich HB und Landquart erreichbar. Mit dem Auto erreicht man Malans via A13 in Richtung Chur. Parkplätze sind in der Nähe des Bahnhofs Malans vorhanden.



Haus des Bündner Weins

In Jenins befindet sich direkt an der Wanderstrecke das Haus des Bündner Weins. Auf der Terrasse mit herrlicher Sicht über das Churer Rheintal können nicht nur Weinspezialitäten aus der Bündner Herrschaft entdeckt, sondern auch kulinarische Spezialitäten genossen werden. Weitere Informationen unter alter-torkel.ch.



Heididorf

Etwas oberhalb von Maienfeld liegt das Heididorf. Tauchen Sie in die Geschichte von Heidi ein und entdecken Sie das Heidihaus, in dem sich Johanna Spyri zur legendären Geschichte inspirieren liess. Weitere Informationen unter heididorf.ch