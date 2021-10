Neue Verkehrsführung ab 18. Oktober

Die Bauetappen im Kreuzungsbereich Aathalstrasse /Sulzbacherstrasse werden so umgestellt, dass die Sanierung der Aathalstrasse um rund eineinhalb Monate verkürzt werden kann. Das schreibt das kantonale Tiefbauamt in einer Mitteilung. Damit diese Verkürzung möglich ist, bleibt die Sulzbacherstrasse bis am 17. Oktober 2021 gesperrt.

Einbahnregime verschiebt sich

Ab Montag, 18. Oktober 2021, ist die Sulzbacherstrasse wieder durchgehend geöffnet. Das Einbahnregime auf der Aathalstrasse verschiebt sich auf den Abschnitt Bahnübergang bis Steigstrasse. Der Abschnitt Ottenhauserstrasse bis Bahnübergang ist wieder in beide Richtungen befahrbar. Dafür ist die Archstrasse nur noch im Einbahnregime befahrbar.

Der Verkehr von Uster Richtung Wetzikon wird weiterhin grossräumig über die Burgstrasse- und Steigstrasse und Sulzbach oder über die Autobahn A15 umgeleitet.