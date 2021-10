So sorgt eine Dübendorfer Organisation für mehr Musik in Kambodscha

«Es ist traurig», sagt Alain Biner, der Geschäftsführer von Smiling Gecko. «Die Kinder in Kambodscha haben keinen Zugang mehr zur Musik.» Während der Schreckensherrschaft der Roten Khmer im letzten Quartal des 20. Jahrhunderts seien Intellektuelle und Künstler verfolgt und umgebracht worden und damit sei das kulturelle Erbe des Landes ausgelöscht worden. Smiling Gecko ist eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Dübendorf, sie unterstützt verschiedene Projekte in Kambodscha nach dem Prinzip «Hilfe zur Selbsthilfe».