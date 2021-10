In der Fehraltorfer Schulpflege brodelt es

Hans-Jürg Gehri sieht sich bestätigt. «Der Bezirksrat hat erwartungsgemäss die Klage gegen mich abgewiesen», sagt er. «Das waren Peanuts».

Was Gehri Peanuts nennt, war sein Verhalten im Vorfeld der Abstimmung zur Dreifachturnhalle vom 7. März 2021 in Fehraltorf. Er hatte sich unter anderem auf Facebook gegen die von der Schulpflege empfohlene Variante ausgesprochen. Die Brisanz an der Sache: Gehri ist selbst Mitglied der Schulpflege Fehraltorf.