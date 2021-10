Endlich wieder Markt im Stedtli

Nachmittags um halb eins in Grüningen sind die Parkplätze auf der Wiese bei der Dürntenerstrasse schon fast voll. Auch die Menschenmassen, die sich ihren Weg durch die engen Gassen des Stedtlis bahnen, scheinen nicht kleiner, als in anderen Jahren. Jung und Alt mit Kind und Hund, alle schlendern warm eingepackt an den Ständen vorbei. Mit knapp dreizehn Grad ist es zwar frisch, aber im Laufe des Nachmittags traut sich die Sonne sogar noch raus und verlockt den einen oder anderen mutigen Marktbesucher sogar dazu, sich seiner Jacke zu entledigen.