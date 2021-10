Wetzikon bekommt eine neue «Villa Riviera»

Die Anlehnung an den ursprünglichen Namen ist Programm. Die neue «Villa Riviera.2» bietet an zentraler Lage überdurchschnittliche Wohnqualität: weitläufige Grundrisse, Privatsphäre und Gartensicht. «Wir haben viel Denkarbeit in die Entwicklung der Grundrisse investiert, denn die machen ein Haus aus.», so Nadia Livio, die das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Architekten Piet Wolf und anderen erfahrenen Spezialisten aufbaut.

«Die neue Villa verdient diese Bezeichnung: Innere Werte wie Komfort, viel Stauraum und die flexible Möglichkeit, die Räume zu nutzen, schaffen Zimmer, die auch «bezogen» noch schön und geräumig sind. Die Kunden verlieren keine Wohn- an Verkehrsfläche, das kommt teuer. Jeder Quadratmeter zählt zum Wohnen!»