«Viele Weine verkraften maximal ein bis zwei Jahre Lagerzeit»

Welche ist denn die ideale Temperatur für die Lagerung eines Rotweins?

Weine lagern idealerweise bei einer Temperatur von ungefähr 14 Grad Celsius. Hitze und Wein vertragen sich gar nicht. Je wärmer der Lagerort ist, desto schneller reift der Wein. Mehr als 20 Grad Celsius macht den Wein auf Dauer kaputt. Zum Zeitpunkt des Ausschanks sollte der Wein eine Trinktemperatur von 16 bis 18 Grad Celsius haben. Sind Weine zu kalt, beispielsweise direkt aus dem Kühlschrank, dominieren Säure und Tannin. Hier kann ein Weinkühlschrank hilfreich sein.

Sind Weinkühlschränke nicht etwas für Profis?

Weinklimaschränke kühlen verschiedene Weine auf die jeweils perfekte Serviertemperatur herunter und halten sie dort. Sie dienen auch wunderbar zur Erhaltung der idealen Lagerungstemperatur. Daher sind sie nicht nur etwas für ambitionierte Weinsammler mit einer riesigen Kollektion hochedler Tropfen.

Weshalb sollte der Wein in einem dunklen Raum gelagert werden?

Weine reagieren auf zu viel Licht sensibel. Die UV-Strahlen können chemische Reaktionen im Wein auslösen. Die Weine, die davon betroffen sind, riechen mit der Zeit streng unangenehm. Grundsätzlich gilt, dass Weine in dunklen Flaschen besser davor geschützt sind, als solche in hellen oder durchsichtigen Flaschen.