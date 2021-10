Malen als Hobby: «Kreativ sein ist ein schöner Zeitvertreib»

Die Spazierwege sind irgendwann abgegangen und die Bücher und Zeitungen gelesen. Dann darf es gerne eine etwas zeitaufwendigere Freizeitbeschäftigung sein. So entscheiden sich viele Personen bereits vor oder kurz nach ihrer Pension für das Malen. Ein Hobby, das die Kreativität fördert und Einblick in eine ganz eigene Welt bietet. «Auf das Malen muss sich ein Mensch einlassen – zeitlich sowie geistig», erklärt Patricia Ellen Ouboter. Die Welt der Kunst faszinierte die Besitzerin des Künstlerdorfes Amapoli «Creative Place» in Bertschikon seit klein auf.

Ihr Leben lang sah sie ihrer Mutter und Grossvater beim Malen zu. Es beeindruckte Ouboter, wie sich eine weisse Leinwand Pinselstrich für Pinselstrich verändert. Sie beobachtete immer wieder, wie ein ganz neues, einzigartiges Bild entsteht. Ein Bild, das zuvor nur in der eigenen Phantasie existierte. Ouboter selbst hat im Jahr 2012 mit dem Malen angefangen. Ein Jahr, nachdem sie zum ersten Mal ein Gemälde von William Turner bestaunt hatte. «Ich sass stundenlang vor seinem Bild und fragte mich, wie er beim Malen wohl vorgegangen ist. Das war inspirierend, und danach wusste ich: So was will ich auch machen», erzählt die Künstlerin lachend vom Beginn ihrer Künstlerreise.

Links fühlt sich freier an

«Wenn ich heute ein Porträt male, nehme ich ein Foto zur Hand und schaue es mir ganz lang an. Ich halte es mit meiner rechten Hand und beginne mit der linken zu malen», erklärt Patricia Ellen Ouboter den Plan ihrer Werke. Während sie malt, schaut sie nur auf das Foto – nie auf die Leinwand. So fühlen sich ihre Bewegungen frei an. Sie male mit links, weil sich diese Seite ihres Körpers unkontrollierter anfühlt. Die linke Hand mache, da sie diese als Rechtshänderin im Alltag weniger benutzt, nicht diese strukturierten, durchdachten Bewegungen wie die rechte. Die linke Hand fühle sich locker an, was beim Erstellen eines Kunstwerks wichtig sei.

Wer zu malen beginnen möchte, fängt am besten klein und mit wenig Ausrüstung an. «Ich empfehle, einen Künstler auszuwählen, der einem gefällt, und sich einen Youtube-Film über das Malen anzuschauen oder einfach loszulegen», so Ouboter. Die Utensilien könne man vorerst bescheiden halten. Ein paar Aquarellfarben, Farbstifte und Aquarellpapier sowie der Küchentisch als Arbeitsort reichen vollkommen aus.