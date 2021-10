Kuschelige Stunden mit dem Alpaka-Kissen

Wenn es draussen dunkler und kälter wird, dann steigt auch bei vielen Leuten wieder die Lust, sich mit einem Buch und einer Decke auf der Couch oder dem Lieblingssessel einzumummeln. Ein Zierkissen kann dabei für noch mehr Kuschelfaktor sorgen, besonders wenn es so schön flauschig ist, wie jene von der Alpaka-Farm «Alpakable» in Bauma.

Auf dem als Verein organisierten Betrieb werden nebst Zierkissen auch Kopfkissen und Duvets hergestellt. Gegründet wurde «Alpakable» 2018 von Monika Büchel, die durch einen Freund zum ersten Mal von Alpakas erfuhr und von den Tieren sofort fasziniert war. «Sie sind wahnsinnig herzig und beruhigend, aber keine Kuscheltiere. Wenn man in ihre Nähe kommen will, muss man zuerst selbst zur Ruhe kommen».

Alpaka-Farm mit sozialem Zweck

Heute werden auf der Farm acht Alpakas gehalten. Die Schur der Tiere erfolgt jeweils zwischen März und Juni und die feine Wolle wird direkt vor Ort von Menschen in schwierigen Lebenssituationen verarbeitet. Denn mit der Alpaka-Farm im Zürcher Oberland wird auch ein sozialer Zweck verfolgt. «Hier finden benachteiligte Personen Halt und bei der gemeinschaftlichen Arbeit bietet sich ihnen eine Möglichkeit, ihre soziale und finanzielle Situation zu verbessern.», sagt Büchel.

Die Herstellung eines Zierkissens dauert zwischen vier und acht Stunden und alle Arbeitsschritte, vom Waschen der Wolle, über das Filzen bis zum Füllen der Kissen, erfolgen in Handarbeit. So entstehen auf der Alpaka-Farm nachhaltig produzierte, flauschige Naturkissen, die allesamt Unikate sind und auch mit ihren Farben zu überzeugen vermögen. Farben, die nicht noch nachträglich hinzugefügt werden müssen, sondern bereits das Fell der Alpakas zum Strahlen bringen und den Zierkissen so ihr spezielles Aussehen verleihen.

Online-Shop sowie weitere Informationen zu «Alpakable» und den Produkten auf www.alpakable.ch