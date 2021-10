Im Gespräch mit dem neuen Pfarrer

Statt der gewohnten «Schwatzrunde» haben Carmen Schiesser und Esther Pfenninger den neuen Pfarrer von Wildberg, Arnold Steiner, zu Kaffee und Gipfeli eingeladen. Und welche Frage liegt da nicht näher als diese: Was bedeutet das Bildwort «Brot des Lebens», das an der Kirchenwand in Wildberg steht, für ihn und im Zusammenhang mit Wildberg? Denn anlässlich seiner festlichen Amtseinsetzung Mitte September hat er dieses thematisiert.