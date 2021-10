So schützen Sie Ihr Zuhause gegen Einbrecher

Es ist der Albtraum für vermutlich jede und jeden von uns. Man kommt nach den Ferien nach Hause, die Haustür ist aufgebrochen, die Zimmer sind verwüstet und die Wertsachen verschwunden.

In der Schweiz nehmen die Einbrüche seit 2012 zwar stetig ab, sie hinterlassen aber bei den Betroffenen dennoch Spuren. Neben dem finanziellen Verlust leiden Opfer von Einbrüchen oft auch an den psychischen Folgen und fühlen sich in ihrem Zuhause nicht mehr sicher.

«Vielfach wenden sich die Leute an uns, nachdem bei ihnen eingebrochen wurde. Um sich wieder sicher zu fühlen, hilft es ihnen, wenn ihr Zuhause zusätzlich gesichert ist», sagt Markus Randegger.

Der Verkaufs- und Marketingleiter bei der Firma Protect Sicherheitstechnik AG mit Sitz in Fällanden ist seit 30 Jahren in der Sicherheitsbranche tätig. Er bemerkt aber nicht nur bei Leuten, bei denen eingebrochen wurde, ein gesteigertes Verlangen nach einer zusätzlichen Sicherung, sondern auch bei deren Nachbarn.

«Wenn in einem Quartier eine Einbrecherbande unterwegs ist, dann wollen die dortigen Anwohner sofort etwas an ihrem Haus machen lassen», sagt er.

Gut gesicherte Fenster

Eine Möglichkeit des Wohnschutzes ist die mechanische Aufrüstung. Dabei werden Fenster, Haus-, Balkon- und Terrassentüren zusätzlich verstärkt. Also jene Bereiche, wo die Einbrecher in das Haus oder die Wohnung einzudringen versuchen.

Die Nachfrage nach solchen nachträglichen baulichen Massnahmen habe in den letzten Jahren aber stetig abgenommen. Das habe hauptsächlich mit der veränderten Bauweise zu tun, erklärt Randegger.

«Fenster sind aus energetischen Gründen viel massiver geworden und machen es den Einbrechern mit besseren Verschlüssen und Verbundglas schwerer, über das Fenster einzusteigen.» In Neubauten sind auch die meisten Wohnungstüren schon von Grund auf mit Mehrpunktschlössern ausgestattet.

Bei älteren Gebäuden lohnt es sich deshalb, neue Fenster und Türen einzusetzen, anstatt die alten Elemente aufzurüsten. Sind aus ästhetischen Gründen keine baulichen Massnahmen möglich oder erwünscht, rät der Profi zur Alarmanlage.

Der Aussenhüllenschutz, bei dem an allen Fenstern und Türen Melder angebracht sind, die einen Einbruch erfassen, ist die beliebteste Schutzmassnahme im privaten Bereich.