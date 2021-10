Neuer Chefarzt der Frauenklinik

Per 1. Januar 2022 tritt PD Dr. med. Ahmed El-Balat die Nachfolge von Dr. med. Mihailo Sekulovski an, schreibt das Spital Uster in einer Medienmitteilung. Sekulovski gibt seine Chefarzt-Tätigkeit Ende 2021 ab und übernimmt eine Praxis in Uster.

El-Balat studierte an der medizinischen Fakultät der Universität Alexandria in Ägypten. Die Facharztprüfung absolvierte er 2008 in Deutschland. Nach seinem Studium sammelte er berufliche Erfahrungen in Ägypten und Deutschland. Zuletzt arbeitete der gebürtige Ägypter am Universitätsklinikum Frankfurt in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Der 43-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung: «Mein Ziel ist eine patientenorientierte Medizin mit einem attraktiven Angebot, auch in der gynäko-onkologischen Behandlung.» El-Balat ist Vater von drei Kindern, lebt in Partnerschaft und wird sich im Zürcher Oberland niederlassen. (gap)