Schulpräsident tritt nicht mehr zur Wiederwahl an

Abteilungsleiterin Rita Stadelmann verlässt nach beinahe 20 Jahren die Schulverwaltung der Gemeinde Dürnten. Lukas Leibundgut, Schulpräsident und gleichzeitig Gemeinderat seit 2010, habe sich im Evaluationsverfahren um die freiwerdende Stelle der Abteilungsleitung Schule aufgrund seines breitgefächerten Erfahrungsschatzes und seiner sonstigen sehr guten Qualifikationen gegen seine Mitbewerbenden durchgesetzt, wie die Gemeinde Dürnten in einer Mitteilung schreibt. Er kenne die Materie und die örtlichen Gegebenheiten bestens, sei in der Gemeinde gut vernetzt und freue sich sehr auf die neue Herausforderung. Sein Stellenantritt bei der Gemeindeverwaltung Dürnten ist am 1. Juli 2022.

Bis dahin wird die Schulabteilung nach dem Ausscheiden von Rita Stadelmann durch einen erfahrenen Springer geführt. Sein Behördenamt wird Lukas Leibundgut aufgrund der Anstellung bei der Gemeindeverwaltung ablegen und tritt im nächsten Jahr deshalb nicht mehr zur Wiederwahl als Schulpräsident an.