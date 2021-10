Spital Wetzikon erstrahlt in Pink

Die pinke Beleuchtung des Hauptgebäudes ist eine der Massnahmen am GZO, die im Rahmen des Pink October 2021 erfolgt, teilt das GZO Spital Wetzikon in einer Medienmitteilung mit. Darüber hinaus will das GZO seine Solidarität durch das Tragen der pinken Schleife und kleine Aufmerksamkeiten für betroffene Patientinnen ausdrücken.

Brustkrebs ist die häufigste Tumorerkrankung bei Frauen. In der Schweiz trifft sie rund 6200 Frauen meist völlig unvorbereitet. Doch die Erkrankung kann, insbesondere wenn sie früh erkannt wird, bei den meisten Frauen geheilt werden. Um dies zu erreichen, seien eine Behandlung auf dem aktuellsten wissenschaftlichen und technologischen Stand, das Wissen und die Erfahrung verschiedener Expertinnen und Experten sowie eine vertrauensgetragene, von Wertschätzung und Offenheit geprägte Beziehung mit der betroffenen Frau wesentlich.

Das interdisziplinäre Team des GZO, bestehend aus Fachpersonen des Brustzentrums und der Klinik für Onkologie und Hämatologie, verfüge mit jährlich etwa 90 neuen Brustkrebsfällen über viel Erfahrung und bietet gleichzeitig eine persönliche Behandlungsatmosphäre.

Mit der Unterstützung dieser Kampagne möchte das GZO ein generelles Zeichen setzen. Trotz Pandemie und hoher Aufmerksamkeit auf die COVID-19-Erkrankung soll der Fokus auf andere Erkrankungen nicht verloren gehen. So müssen auch Patientinnen und Patienten während dieser Pandemie länger auf operative Eingriffe warten. Umso wichtiger sei es, die Aufmerksamkeit vor allem auf präventive Massnahmen zu lenken, um Betroffene frühzeitig behandeln und heilen zu können.