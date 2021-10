Bagger umgekippt: Zwei Arbeiter ziehen sich schwere Beinverletzungen zu

In Kollbrunn hat sich am Dienstagmorgen kurz vor 9 Uhr ein Arbeitsunfall ereignet. Ein Bagger ist bei Erdarbeiten auf die Seite gekippt. Zwei 21-jährige Arbeiter wurden unter der Baumaschine eingeklemmt. Beide haben sich schwere Beinverletzungen zugezogen.

Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung vom Dienstagmittag schreibt, konnten die beiden Männer dank des schnellen gemeinsamen Einsatzes der Feuerwehren, des Rettungsdienstes, einer Kommunalpolizeipatrouille und eines privaten Forstbetriebes schnell unter dem Bagger hervor gerettet und sofort medizinisch versorgt werden.

In der Nähe der «Liebenau»

Die zwei Verletzten wurden mit einem Rettungshelikopter der Rega und einem Rettungswagen in ein Spital transportiert. Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar. Das wird von der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland sowie der Kantonspolizei Zürich untersucht. Am Bagger entstand ein hoher Sachschaden.

Der Unfall hat sich neben einer Kiesstrasse ereignet, welche etwa 50 Meter nach dem Restaurant Liebenau in Fahrtrichtung Rikon von der Tösstalstrasse links abzweigt. Ein Leser berichtet, dass neben dieser Kiesstrasse am Montagabend noch ein grosser Erdhaufen zu sehen war. Die Arbeiter haben diesen wohl im Verlaufe des frühen Dienstagmorgens abgetragen, bevor es zum Unfall kam. Nach dem Unfall sei ein grosses Aufgebot an Polizei und Feuerwehr vor Ort gewesen.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Kommunalpolizei Region Pfäffikon, die Feuerwehren Zell, Weisslingen und Stützpunkt Winterthur, ein privater Forstbetrieb, die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, ein Rettungswagen des Kantonsspitals Winterthur, die Rega und die Suva im Einsatz. (hug)