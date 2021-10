In der neuen Kirchenpflege sitzen zwei ehemalige RPK-Mitglieder

Es war eine kurze Angelegenheit am Sonntag im Pfarreisaal der Katholischen Kirche St. Antonius in Kollbrunn. Die 25 Stimmberechtigten wählten an der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung in nur 25 Minuten eine neue Kirchenpflege.

Christian Palm, ehemaliges Mitglied der Rechnungsprüfungskommission (RPK), übernimmt das Präsidium. Mit ihm im Gremium sitzen Roland Bischofberger, der ehemalige RPK-Präsident, sowie Thomas Lanter, der bis vor wenigen Jahren bereits Mitglied der Kirchenpflege war.