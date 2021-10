«Für die Zukunft wünsche ich mir mehr Jungschwinger»

Die Schwingsaison ist beendet. Doch vorher wurde der Saisonabschluss noch ausgiebig gefeiert. Am Sonntag hat das alljährliche Klubschwinget des Schwingklubs Winterthur in Wila stattgefunden. Der Anlass ist jedes Jahr an einem anderen Ort. Dieses Jahr war er bei der Familie Waldvogel. Bernhard Waldvogel war früher Präsident des Schwingklubs.