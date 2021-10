21-Jähriger Autofahrer kollidiert mit Baum

Am 30. September hat sich an der Altrütistrasse in Gossau um 16.45 Uhr ein Unfall ereignet, wie die Kantonspolizei bestätigt. Ein 21-Jähriger sei mit einem Baum kollidiert und mit leichten Verletzungen ins Spital gefahren worden. Laut der Feuerwehr Gossau sei die Strasse während der Unfallaufnahme für sämtlichen Verkehr gesperrt gewesen.



Die Unfallursache werde laut der Kantonspolizei noch untersucht.