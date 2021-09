Tempo 30 ist kein Schreckgespenst mehr

Immer wieder treten Einwohner von Egg mit der Bitte an den Gemeinderat, in ihrem Quartier Tempo 30 einzuführen. Anlässlich der Zukunftswerkstatt im Rahmen des Projektes EHG+ vom März 2019, an der rund 70 Teilnehmende die Zukunft von Egg diskutierten, war die Einführung von Tempo 30 ebenfalls ein grosses Thema. Zudem hat die Gemeindeversammlung im Juni dieses Jahres den kommunalen Verkehrsrichtplan verabschiedet, welcher die Schaffung von Tempo 30-Zonen vorsieht.