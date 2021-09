Regen lässt Besucherzahlen in den Badis der Region einbrechen

Ein saloppes Resümee des diesjährigen Sommers sähe so aus: Regen, Sturm, Überschwemmungen. Nicht gerade das, was sich Freibadbetreiber wünschen. Auf Anfrage dieser Zeitung ziehen Betreiberinnen und Betreiber von Badis der Region ein Fazit zur vergangenen Saison.



Überraschend: Die Verantwortlichen der Badi Grafstal sowie des Strandbads Baumen in Pfäffikon sprechen von einer relativ guten Saison. Klar hätten vermehrte Unwetter den Betrieb gestört, jedoch sei man mit den sonnigen Tagen zufrieden.