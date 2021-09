Neues Corona-Testzentrum auf dem Zeughausareal

Auf dem Zeughausareal in Uster kann man sich ab sofort auf Covid-19 testen lassen. Der Verein Zeughausareal hat das Angebot in Zusammenarbeit mit dem Swiss Medical Center in Zürich aus der Taufe gehoben. Gemäss einer Mitteilung des Vereins liegen die Ergebnisse der Antigen-Schnelltests 15 bis 20 Minuten nach Testeinreichung vor und werden mit dem Covid-Zertifikat bescheinigt. PCR-Tests würden keine durchgeführt.

Zum Test zugelassen sind nur nicht-symptomatische Personen, Termine können keine vereinbart werden, weshalb es während den Stosszeiten zu langen Wartezeiten kommen könne. Wie der Verein schreibt, würden die Tests von medizinischem Fachpersonal durchgeführt.

Geöffnet ist das Testcenter von Dienstag bis Donnerstag von 11.30 bis 13 Uhr und 17 bis 21 Uhr, am Freitag von 11.30 bis 13 Uhr und 17 Uhr bis Mitternacht sowie am Samstag von 17 Uhr bis Mitternacht. Am Sonntag und Montag ist das Center geschlossen. Weitere Infos gibt es hier.