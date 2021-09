Nach Femizid in Hombrechtikon: Beschuldigter schweigt eisern

«Ich verweigere die Aussage.» Gebetsmühlenartig wiederholt der Mann vor dem Bezirksgericht Meilen diesen Satz. Weder über seine Kindheit in Polen noch über seine finanziellen Verhältnisse oder die zahlreichen Vorstrafen wegen diverser Gewaltdelikte und schon gar nicht über die Ereignisse am 3. März 2020 in Hombrechtikon möchte er sprechen.

An jenem Abend, so beschreibt es der Staatsanwalt in seiner Anklage, soll der Mann seine damalige Partnerin mit diversen Faustschlägen und Fusstritten zu Tode geprügelt haben. Der Grund: Die Frau habe sich von ihm trennen wollen. Der Staatsanwalt qualifiziert die Tat als Mord. Er fordert eine 18-jährige Freiheitsstrafe für den Mann. Ausserdem soll er des Landes verwiesen werden.

Beschuldigter alarmierte Ersthelfer

Beinahe 600 Tage befindet sich der Beschuldigte mittlerweile in Haft. Es gehe ihm nicht gut, er stehe unter Dauerstress, gibt er dazu zu Protokoll. Es ist eine der wenigen Fragen des Gerichts, die der Pole am Donnerstag beantwortet.

Offen bleibt hingegen, wie er den Tag vor den folgenschweren Ereignissen verbrachte, ob es am Abend zu einem Streit zwischen ihm und seiner Partnerin kam oder wie und wo sich diese ihre tödlichen Verletzungen zugezogen hat.

Zwar war es der Mann selber, der den Notruf wählte und die Ersthelfer ins ehemalige Gasthaus an der Etzelstrasse, wo das Paar lebte, hereinliess. Eine Erklärung, weshalb die Frau verstorben sei, hat er jedoch nicht. Dafür hält er mehrmals und teils unter Tränen fest: «Ich habe sie weder geschlagen noch getötet.»

Die rechtsmedizinischen Gutachten aus Zürich und Bonn sprechen eine andere Sprache. Sie liefern klare Anhaltspunkte dafür, dass die Frau vor ihrem Tod massiver Gewalteinwirkung wie Faustschlägen und Fusstritten ausgesetzt war. Über 20 Verletzungen wurden dokumentiert, darunter Hämatome, Kratzer, zahlreiche Rippenbrüche, Lungenverletzungen und eine Vielzahl von Einblutungen im Kopfbereich, an Herz und Leber.

Zeugen sollen helfen

Während der Vormittag des ersten Prozesstags viele Fragen und wenig Antworten zu Tage befördert, hofft das Gericht am Nachmittag dank der Aussagen der Ersthelfer Licht ins Dunkle bringen zu können. Vorgeladen wurden drei Feuerwehrleute.

(Fabienne Sennhauser)