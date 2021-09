Femizid in Hombrechtikon: Beschuldigter schweigt

«Ich verweigere die Aussage.» Gebetsmühlenartig wiederholt der Mann vor dem Bezirksgericht Meilen diesen Satz. Weder über seine Kindheit in Polen noch über seine finanziellen Verhältnisse oder die zahlreichen Vorstrafen wegen diverser Gewaltdelikte und schon gar nicht über die Ereignisse am 3. März 2020 in Hombrechtikon möchte er sprechen.

An jenem Abend, so beschreibt es der Staatsanwalt in seiner Anklage, soll der Mann seine damalige Partnerin mit diversen Faustschlägen und Fusstritten zu Tode geprügelt haben. Der Grund: Die Frau habe sich von ihm trennen wollen. Der Staatsanwalt qualifiziert die Tat als Mord. Er fordert eine 18-jährige Freiheitsstrafe für den Mann. Ausserdem soll er des Landes verwiesen werden.

Beschuldigter alarmierte Ersthelfer

Beinahe 600 Tage befindet sich der Beschuldigte mittlerweile in Haft. Es gehe ihm nicht gut, er stehe unter Dauerstress, gibt er dazu zu Protokoll. Es ist eine der wenigen Fragen des Gerichts, die der Pole am Donnerstag beantwortet.

Offen bleibt hingegen, wie er den Tag vor den folgenschweren Ereignissen verbrachte, ob es am Abend zu einem Streit zwischen ihm und seiner Partnerin kam oder wie und wo sich diese ihre tödlichen Verletzungen zugezogen hat.

Zwar war es der Mann selber, der den Notruf wählte, eine Erklärung, weshalb die Frau verstorben sei, hat er jedoch nicht. Dafür hält er mehrmals und teils unter Tränen fest: «Ich habe sie weder geschlagen noch getötet.»

Die rechtsmedizinischen Gutachten aus Zürich und Bonn sprechen eine andere Sprache. Sie liefern klare Anhaltspunkte dafür, dass die Frau vor ihrem Tod massiver Gewalteinwirkung wie Faustschlägen und Fusstritten ausgesetzt war. Über 20 Verletzungen wurden dokumentiert, darunter Hämatome, Kratzer, zahlreiche Rippenbrüche, Lungenverletzungen und eine Vielzahl von Einblutungen im Kopfbereich, an Herz und Leber.

Der Beschuldigte indes, das ergaben die Untersuchungen, hatte eine Blutalkoholkonzentration von 2,5 Promille.

Feurwehrmänner sagen aus

Um das Geschehene besser rekonstruieren zu können, hat das Gericht jene drei Personen, die als Ersthelfer zum Tatort ausgerückt waren, als Zeugen vorgeladen. Es handelt sich bei allen drei um speziell in erster Hilfe ausgebildete Männer der Feuerwehr Hombrechtikon.

In den getrennt voneinander durchgeführten Einvernahmen sagen alle drei übereinstimmend aus, dass sich der Beschuldigte in seinem Zimmer im oberen Stockwerk des ehemaligen Gasthauses Eichwies in Boxershorts und T-Shirt gekleidet aufgehalten habe, als sie eintrafen. Das bestätigen auch Fotoaufnahmen, die die Ersthelfer bei ihrem Eintreffen gemacht haben.

Der Beschuldigte selber bestreitet dies in einer seiner wenigen Stellungnahmen. Er sei vollständig bekleidet gewesen. Ausserdem sei er es gewesen, der den Ersthelfern die Türe geöffnet und den Weg zum Zimmer in der ersten Etage gewiesen habe.

Beschuldigter «funkte dazwischen»

Die Feuerwehrmänner geben weiter zu Protokoll, dass der Mann «nervös», gar etwas «hyperaktiv» gewirkt habe. Während der Reanimation habe er zudem immer wieder «dazwischengefunkt». So soll er einen der Feuerwehrmänner mehrfach von der Frau weggestossen haben. Ausserdem habe der Beschuldigte das Opfer am Arm gepackt und ihr mit der Faust auf den Brustkorb geschlagen. «Du darfst nicht sterben», soll er dazu gerufen haben.

Die leblose Frau habe sich bei ihrem Eintreffen rücklings auf dem Bett liegend befunden, berichten die Feuerwehrmänner. Sie sei vollständig bekleidet gewesen. Sogar die Schuhe habe sie noch getragen.

Bei der Reanimation fielen den Männern Flecken auf dem ganzen Körper der Frau auf. Auch der Kopf sei gerötet gewesen. Was, wie einer der Männer ausführt, untypisch für einen «normalen Herz-Kreislauf-Stillstand» sei. «Entweder ist die Person dann ganz blass oder sie läuft aufgrund von Sauerstoffmangel blau an.»

Der Kreislauf der Frau konnte von den Ersthelfern wieder in Gang gebracht werden. Doch das Hirn hatte bereits irreversiblen Schaden genommen. Sie wurde keine 24 Stunden später im Spital Männedorf für tot erklärt.

«Ich war glücklich mit dieser Frau»

Der Beschuldigte bezichtigt die Zeugen in der abschliessenden Einvernahme, zu lügen. Erklärungen für die Widersprüchlichkeiten indes liefert er keine. Stattdesssen verweigert er es erneut, die Fragen des Gerichts zu beantworten. «Ich war glücklich mit dieser Frau. Ich habe sie nicht umgebracht.» Mehr ist aus ihm nicht mehr herauszubekommen.

Damit geht der erste Prozesstag zu Ende. Die Verhandlung wird am Montag weitergeführt. Dann sind die Parteivorträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung angesetzt. Das Urteil folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

(Fabienne Sennhauser)