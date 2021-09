Die Reformierte Kirche Sitzberg hat einen neuen Pfarrer gefunden

Ende Februar ging Pfarrer Felix Marti in Pension. Seither hat die Reformierte Kirche Sitzberg keine Pfarrperson mehr. Doch nun ist die Pfarrwahlkommission fündig geworden: Volker Schnitzler, bisher Pfarrer in Rümlang, stellt sich am 10. Oktober zur Wahl. Dies geht aus einer amtlichen Anzeige vom 10. September hervor.