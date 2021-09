Die Nachfolger von Ueli Maurer stehen schon bereit – es sind fast alles Männer

Zuerst war er Ueli, der Knecht (von Blocher).

Dann Ueli, der Bundesrat (ohne Blocher).

Es folgten: Ueli, der Kassenwart. Ueli, der Provokateur.

Und dann: Ueli, der Rentner?

Finanzminister Ueli Maurer (SVP) ist ein Phänomen. Nicht nur weil man bei ihm seit dreissig Jahren eigentlich nie so richtig weiss, was Sache ist. Was er ernst meint und was weniger, was er bewusst macht und was weniger.