Bankomat-Sprenger weiter auf der Flucht

Dienstagsfrüh um 3.20 Uhr sprengten unbekannte Täter den Raiffeisen-Bankomat beim Bahnhof Rikon und machten fette Beute. Über 100‘000 Franken haben sie wohl erbeutet. Das schrieb die Kantonspolizei am Dienstag in einer Mitteilung.

Die Explosion sorgte am Dienstagmorgen in der ganzen Gemeinde für viel Aufregung. Auch in den Kommentarspalten auf der Facebook-Seite der Kantonspolizei wird diskutiert. Jemand schreibt, dass man es selbst im Nachbarort Zell um etwa 3 Uhr zweimal knallen hörte. Und eine Langenharderin berichtet, dass sie ebenfalls geweckt wurde.