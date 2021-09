Beliebteste Bäckerei des Kantons kommt aus Uster

Die Bäckerei Vuaillat in Uster wurde vom renommierten Gastronomiemagazin Falstaff zur beliebtesten Bäckerei des Kantons Zürich gekürt. Im Voting erhielt sie über 30 Prozent aller Stimmen vor der zweitplatzierten Bäckerei «Züri Brot» mit 17 Prozent.



Der Illnauer Martin Mayer, Inhaber und Geschäftsführer freut sich: «Meine Belegschaft und ich sind natürlich stolz darüber, dass unsere Arbeit derart geschätzt wird.» Der Sieg liege wohl auch an den täglich 15 verschiedenen Sauerteigbroten, die in seiner Bäckerei angeboten werden – gemäss Mayer vermutlich das grösste Sauerteigbrotsortiment der Schweiz.

Die Bäckerei Vuaillat ist gut verankert in der Region Uster. Die Familie Vuaillat nahm 1890 den Betrieb ihrer ersten Bäckerei an der Seestrasse auf.

Seither eröffnete sie drei weitere Filialen, zwei davon in Uster und eine in Illnau. (gap)