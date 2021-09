Wie wird man Wikipedia-Autor?

Die 15 Teilnehmenden am kostenlosen Wikipedia-Workshop der Kulturkommission Zürcher Oberland im Gemeindehaus Turbenthal waren allesamt Neulinge, was die aktive Mitarbeit in der freien Online-Enzyklopädie betrifft. Was sie mitbrachten, waren Forschergeist und einen reichhaltigen Fundus an historischem und kulturellem Wissen rund um die Region.