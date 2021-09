So trennt man die Spreu vom Weizen

Auf dem Hof der Familie Furrer in Oberlangenhard herrschte am Sonntagmorgen reger Betrieb. Parkplätze wurden zugewiesen und Besucherinnen und Besucher zu ihren Plätzen begleitet. Rund 80 Personen sind gekommen, um den Erntedankgottesdienst der Reformierten Kirchgemeinde Zell zu feiern – für einmal nicht in der Kirche, sondern dort, wo die Ernte herkommt, auf dem Bauernhof.