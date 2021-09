Neue Leitung im Alterswohnheim Wildbach

Im Alterswohnheim Am Wildbach in Wetzikon gibt es einen Wechsel in der Heimleitung. Brigitte Riederer, die seit Januar 2014 das Alterswohnheim leitet, wird per Ende 2021 pensioniert. Als Nachfolger hat die Geschäftsleitung der Stadtverwaltung Wetzikon Retus Giger gewählt. Er wird seine Stelle am 1. Oktober 2021 antreten.



Retus Giger leitete in den letzten sieben Jahren ein Alters- und Pflegeheim im Kanton Graubünden. Der 54-Jährige bringt die notwendigen Qualifikationen, Ausbildungen und Erfahrungen als Heimleiter mit und die Geschäftsleitung ist überzeugt, dass sie mit Retus Giger einen sehr guten und auch menschlich überzeugenden neuen Heimleiter gefunden hat.