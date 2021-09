Behördenrücktritte in Lindau

Für eine weitere Legislaturperiode kandidieren der Gemeindepräsident Bernard Hosang (FDP) sowie Esther Elmer (SP), Claudio Stutz (SVP) und Pia Lienhard (FDP).

Gemeindepräsident Bernard Hosang dankt den Zurücktretenden für deren Engagement: «Ich bedaure die Rücktritte und bin anderseits froh, dass die Mehrheit unseres Teams wieder antritt.»

Aus den anderen Gemeindebehörden werden ebenfalls Rücktritte gemeldet. In der Schulpflege treten neben Präsident Kurt Portmann die Mitglieder Christina Krüsi und Thomas Farner nicht mehr an. Und in der Rechnungsprüfungskommission (RPK) verzichtet Nicole Gujer auf eine weitere Kandidatur. Der Gemeinderat verdankt den Einsatz aller Behördenmitglieder zum Wohle der Gemeinde Lindau.