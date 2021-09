Herbstfest anstelle von Chilbi in Hinwil

Vor den Sommerferien sagte der Gemeinderat Hinwil die traditionelle Hinwiler-Chilbi ab. Daraufhin haben sich der Turnverein Hinwil, die Gugge Noten-Furzer und der FC Hinwil kurzerhand zusammengeschlossen und beschlossen, am Samstag, dem 25. September ein Herbstfest auf dem ZKB-Parkplatz zu veranstalten.

Das Motto lautete: «An der Bar zusammen kommen und anstossen, im Festzelt plaudern und was feines essen, bei Unterhaltung und Konzert die Zeit vergessen»

Die Organisatoren hatten Glück, dass das Wetter mitspielte. Bei sonnigem Wetter und gemütlichen Temperaturen konnten sich die Gäste tagsüber an Curry-Würsten, Raclette und Kürbissuppen erfreuen. Als kleine Attraktion für die Kinder gab es auch das «Päcklifischen». Gegen den Abend konnte im Festzelt mit Barbetrieb einem kleinen Konzert gelauscht werden. Das Herbstfest kam zwar nicht an die Stimmung an der Hinwiler-Chilbi heran, aber war doch ein würdiges Pendant in diesen Zeiten. (gap)