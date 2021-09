Freak-Pop-Klänge und eine Dragqueen wirbeln Usters Kulturszene auf

Während am Freitagabend zahlreiche Menschen in Lederhosen oder Dirndl zu den Bierhumpen, Weisswürsten und Schlagerliedern in die Ustermer Landihalle ans Oktoberfest pilgerten, fand unweit davon entfernt im Park der Villa Grunholzer ein Anlass der ganz anderen Art statt: Dieser stand nicht im Zeichen bürgerlich geprägter Traditionen, sondern mischte Uster mit Extravaganz auf. Am Open Air des Hinterhalt-Festivals gab es ein japanisches Freak-Pop-Konzert und eine politisch-poetische Drag Show (für Begriffserklärung siehe Box).