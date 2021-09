Tempo 30 in Wald wird konkret

Mit dem Ja zur Initiative für eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 an der Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 wurde der Gemeinderat beauftragt, eine Vorlage für Tempo 30 auf allen Quartierstrassen in Wald auszuarbeiten.

Ein Jahr später legt er nun ein umfassendes Konzept vor, welches er am Donnerstagabend an einer Informationsveranstaltung vorstellte. Die Veranstaltung in der reformierten wurde nur von knapp drei Dutzend Interessierten besucht.

Sinnvolle Grösse für Zonen

Gemeindepräsident Ernst Kocher (SVP) warf einleitend einen Blick zurück auf die schon 2007 angeregte Einführung von Tempo 30 in Wald. Die Gemeinde habe dann eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 im Rahmen eines Vorgutachtens grob geprüft.

Das Vorgutachten wurde auch der Kantonspolizei zur Stellungnahme eingereicht. Ein Grossteil der vorgesehenen Zonen der ersten Priorität gemäss Vorgutachten aus dem Jahr 2009 wurde von der Kapo positiv beurteilt.