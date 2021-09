«Riesen-Ghetto» nach den Ferien mit den Schulbussen in Riedikon

In der Aussenwacht Riedikon gibt es weder Primarschule noch Kindergarten. Da der Weg zu den Schuleinheiten in der Stadt Uster gemäss Volksschulgesetz für jüngere Kinder als nicht zumutbar eingestuft wird, stehen ihnen Schulbusse zur Verfügung. Damit werden sie in Riedikon aufgegabelt und zu den Schuleinheiten Talacker oder Pünt in die Stadt gebracht.