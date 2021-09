Darüber wird in der Region am Sonntag abgestimmt

Worüber sonst noch abgestimmt wird, zeigt die grosse Züriost-Abstimmungsübersicht in absteigender Folge: Regionale Abstimmungen, Vorlagen auf Bezirksebene und anschliessend die einzelnen Gemeinden in alphabetischer Reihenfolge.

Region

Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Zürcher Oberland (RZO): Praktisch alle Gemeinden der Oberländer Bezirke Hinwil und Pfäffikon, ausgenommen sind Lindau, Illnau-Effretikon und Weisslingen, zudem die Gemeinden Uster und Mönchaltorf aus dem Bezirk Uster, stimmen über die Vorlage ab.

Grundlage ist die Revision des Gemeindegesetzes (in Kraft seit 1. Januar 2018), welches besagt, dass Zweckverbände einen eigenen Haushalt führen müssen. Der RZO nutzt die Gelegenheit, die bisherigen sogenannten freiwilligen Geschäftsfelder in einen neuen Verein «Standortförderung Zürioberland» zu überführen. Damit soll sich der Tätigkeitsbereich des Zweckverbandes auf Regionalplanungsaufgaben beschränken.

Bezirk Hinwil

Die politischen Gemeinden Bäretswil, Bubikon, Fischenthal, Gossau, Dürnten, Seegräben, Rüti, Wald, die Stadt Wetzikon und die Schulgemeinden Hinwil und Grüningen bilden unter dem Namen «Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Hinwil» (SPBD) einen Zweckverband.

Aufgrund des neuen Gemeindegesetzes müssen dessen Statuten einer Totalrevision unterzogen werden. Dabei geht es lediglich um Anpassungen, eine wesentliche Neuausrichtung oder geänderte Arbeitsweise werden nicht vorgenommen.

Bäretswil

Neues Einbürgerungsverfahren, reduzierte Schulpflege: Im Rahmen einer Teilrevision der Gemeindeordnung soll ein Mangel bei der Zuständigkeitsregelung von neuen, nicht im Budget enthaltenen Ausgaben geregelt werden.

Gleichzeitig reduziert die Schulpflege aufgrund reduzierter Arbeitslast ihre Sitzanzahl von 7 auf 5. Zudem wird in der neuen Gemeindeverordnung das Einbürgerungsverfahren neu organisiert, sodass der Gemeinderat für alle Arten von Einbürgerungen zuständig ist. Einbürgerungsgeschäfte werden damit nicht mehr der Gemeindeversammlung vorgelegt.

Dürnten

Einführung Leitung Bildung: Die Schaffung der kommunalen, 80-prozentigen Stelle Leitung Bildung sowie die damit einhergehende Reduktion der Schulpflege von 7 auf 5 Stellen benötigt eine Änderung der Gemeindeordnung. Deshalb kommt es zu einer Abstimmung über die Teilrevision derselben.

Dübendorf

Wer soll einbürgern? Die Dübendorfer stimmen über die totalrevidierte Gemeindeordnung ab. Umstritten ist die Frage, ob künftig der Stadtrat oder der Gemeinderat die alleinige Kompetenz für Einbürgerungen haben soll. Auf Antrag des Parlaments werden den Stimmberechtigten zwei Varianten mit Stichfrage vorgelegt.

Greifensee

Neue Finanzkompetenzen: Auch die Greifenseer stimmen über die totalrevidierte Gemeindeordnung ab. Die wichtigsten Änderungen gegenüber der bisherigen Gemeindeordnung sind unter anderem die Anpassung der Finanzkompetenzen auf einen zeitgemässen und in vergleichbaren Gemeinden üblichen Rahmen und die Ermöglichung neuer Leitungsstrukturen in der Bildung. Weiter soll in der neuen Gemeindeordnung geregelt werden, dass die Abrechnungen über Ausgaben, die von den Stimmberechtigten an der Urne oder an der Gemeindeversammlung beschlossen worden sind, künftig nur noch zur Genehmigung vorgelegt werden, sofern eine Kreditüberschreitung vorliegt.

Egg/Mönchaltorf

Schlamm aus Egg und Mönchaltorf: Die Mönchaltorfer und Egger stimmen am 26. September über die Statutenrevision Zweckverband Zentralen Schlammbehandlungsanlage (ZSA) ab. Der Verband bezweckt die gemeinsame und wirtschaftliche Schlammbehandlung in der zentralen Anlage Pfannenstiel sowie die umweltgerechte Entsorgung des Schlammes und den Betrieb einer Kadaversammelstelle. Nachdem Stäfa und Männedorf ihren Austritt ab 2023 und später beschlossen haben, entscheiden Mönchaltorf, Egg, Hombrechtikon und Oetwil am See an dieser Abstimmung über den Verbleib im Verband.

Lindau

Aufstockung Pavillon Buck: Eine steigende Anzahl Kinder und Jugendlicher sowie die Anforderungen aus dem Lehrplan 21 und die Schulraumempfehlung des Kantons Zürich verlangt nach zusätzlichen Räumlichkeiten in der Primarschule Tagelswangen.

Deshalb soll der bestehende Pavillon aufgestockt werden. Die Stimmberechtigten entscheiden über einen Objektkredit in der Höhe von 2,95 Millionen Franken. Bereits im Frühling 2022 sollen die Bauarbeiten beginnen und bis Juli desselben Jahres geschlossen sein.

Pfäffikon

Neue operative Leitung Bildung: Die Einführung einer Leitung Bildung führt auch in Pfäffikon zu einer Teilrevision der Gemeindeordnung. Anders als in Dürnten wird hier aber einer 100-Prozent-Stelle geschaffen, die Schulpflege wird nicht abgebaut. Jedoch werden die Entschädigungen der Behördenmitglieder aufgrund einer zu erwartbaren Entlastung ihrer Arbeit um 10 Prozent reduziert.

Volketswil

Geld für Erneuerung der Schule: In Volketswil stimmt die Bevölkerung über einen Objektkredit von 10,48 Millionen Franken für die Sanierung der Schulanlage Lindenbüel ab. Nach Terminplan soll im August 2022 mit den Bauarbeiten begonnen werden und diese bis Juni 2025 abgeschlossen sein. Die letzte Sanierung der Schulanlage stammt aus dem Jahr 1974.