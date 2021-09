Wohnungseigentum in Uster – nur für Vermögende und Schnellentschlossene

Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz steigen ungebrochen weiter. Gemäss einer aktuellen UBS-Studie verteuerten sich Häuser und Wohnungen in der Schweiz im zweiten Quartal 2021 um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist der stärkste Anstieg seit acht Jahren. Die Studie stellt neben den städtischen Zentren auch in der Agglomeration einen steilen Preisanstieg fest. Daneben nimmt die Bevölkerungszahl nahe der Stadt Zürich – vor allem entlang der S-Bahnlinien – weiter zu.