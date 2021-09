Tösstaler Kammerchor singt Abschiedschmerz weg

«Es fühlt sich sehr speziell an», sagt Erna Hächler. Sie sitzt am Esstisch in ihrem Wohnzimmer in Rämismühle. Vor ihr liegen ein dickes Fotoalbum und ein altes Kassenbuch. Beide sind voller Erinnerungen an die Glanzzeiten des Tösstaler Kammerchors, den sie seit 2019 präsidiert.