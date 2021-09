Dürnten plant dreistöckigen Neubau

Das Publikumsinteresse hielt sich gestern Mittwochabend in Grenzen – knapp 30 Personen informierten sich im Singsaal des Schulhauses Nauen. Der Dürntner Gemeinderat Urs Roth (parteilos) freute sich dennoch darüber, dass mehr Besucher als Veranstalter im Saal anwesend seien, dies unter Berücksichtigung der Bestimmungen rund um die Corona-Massnahmen.

Dreigeschossiger Neubau zentrales Element

Roth meinte einleitend, dass er wieder einmal das Vergnügen habe, über den aktuellen Planungsstand eines Bauprojekts zu orientieren. «Wir benötigen in der Schuleinheit Bogenacker/Tannenbühl mehr Platz», betonte der Liegenschaften- und Kulturvorstand. Das Projekt beinhalte als zentrales Element einen Neubau.

Geplant sei ein dreigeschossiges Gebäude mit integrierter Tiefgarage auf dem Areal zwischen den beiden Schulhäusern, an der Turnerstrasse. Auf dem Dach des neuen Gebäudes soll eine Photovoltaik-Anlage platziert werden.

Im bestehenden Schulhaus Bogenacker 14 seien im dreigeschossigen Schultrakt Umbau- und Erweiterungsarbeiten vorgesehen. Dort müssten im bestehenden Gebäude Gruppenräume eingebaut werden, ebenso ein Lift.

Anbau am Kindergarten

Der bestehende Kindergarten Tannenbühl soll aufgrund der doch bescheidenen Platzverhältnisse einen Anbau erhalten. Geplant sei ein Aufrüsten auf den heute üblichen Standard, etwa mit dem Einbau einer Kochgelegenheit sowie zusätzlichen sanitären Anlagen für die Kindergartenlehrpersonen. Der bestehende Gebäudekörper soll ausserdem energetisch saniert werden. Am Schulhaus Tannenbühl seien hingegen keine baulichen Eingriffe vorgesehen.

Der Referent betonte, dass der Baustellenorganisation während des Tief- und Rohbaus zentrale Bedeutung zukomme. In einem ersten Schritt werde dann der Aushub für den Neubau erfolgen. Zwei Kräne würden für diese Arbeiten benötigt. Der Einsatzradius der Kräne werde begrenzt, denn es soll keine Betonmasse auf Privatgrundstücke fallen.

Aus Sicherheitserwägungen sei angedacht, dass im Baustellenbereich Einbauverkehr geplant sei. Die bestehende Spielwiese soll während der Bauphase nicht beeinträchtigt werden, die Verbindung vom Bogenacker zum Tannenbühl soll ab kommendem Frühjahr über die Spielwiese erfolgen.

Votant fordert heimische Produkte

Ein Votant wollte mit seinen Überlegungen zum bevorstehenden Submissionsverfahren sichergestellt haben, dass seriös geprüft werde, welche Anbieter zum Beispiel den Zuschlag für die Installation der Photovoltaikanlage erhalten werde. Urs Roth bekräftigte, dass man als Bauherrschaft die Idee verfolge, möglichst in Europa produziertes Material zu verbauen. Letztlich sei aber alles eine Leistungs- und Kostenfrage. Es gelte die Steuergelder sinnvoll einzusetzen.

Der gleiche Votant wollte wissen, ob die Gemeinde gewillt sei, in naheliegenden Zonen von Schulhäusern, über eine Temporeduktion nachzudenken. Urs Roth unterstrich, dass die Stossrichtung der Gemeinde diesbezüglich klar sei. «Eine Temporeduktion ist in solchen Gebieten eigentlich unerlässlich», meinte er.

(Marcel Vollenweider)

Meilensteine des Projekts

Die Realisierung des Bauprojekts, für welches der Souverän einen Kredit in Höhe von 18,6 Millionen Franken gesprochen hatte, ist auf die Zeit zwischen September 2022 und März 2025 vorgesehen. Die Einweihung der ganzen Anlage ist auf Sommer 2025 geplant. Als nächstes erfolgt nun die Baueingabe. Der Neubau sowie die Tiefgarage sollen in der ersten Bauphase realisiert werden. Der Neubau soll bereits im Sommer 2024 bezugsbereit sein. Danach können die Sanierungsarbeiten am Schulhaus Bogenacker in Angriff genommen werden. Parallel dazu oder allenfalls bereits zu einem früheren Zeitpunkt sind die Arbeiten am Kindergartengebäude vorgesehen. (mav)