Wetziker Hofstrasse wird gesperrt

In der Hofstrasse wurde zum Ende der Strassensanierung 2019 der Belag, die so genannte

Tragschicht, eingebaut. Aufgrund der Bauarbeiten der Migros wurde auf den Einbau des

Deckbelages verzichtet. Der Einbau des Deckbelages erfolgt dieses Jahr Ende September / Anfang

Oktober, wofür zwingend eine Strassensperrung notwendig ist. Um die Behinderungen auf ein

Minimum zu reduzieren, wird die Sperrung wiederum an einem Wochenende erfolgen.

Die Strassensperrung ist vorgesehen von:

Freitag, 24. September 2021 , ab 20:00 Uhr durchgehend bis Samstag, 25.09.21 , ca. 06:00 Uhr

Samstag, 25. September 2021 , ab 20:00 Uhr durchgehend bis Montag, 27.09.21 , ca. 05:00 Uhr



Die Belagsarbeiten sind stark witterungsabhängig. Bei Regen oder tiefen Temperaturen muss der

Belagseinbau um eine Woche verschoben werden. In diesem Fall wird die Hofstrasse am Sonntag, 26.09.21, offen sein und dafür am Sonntag, 03.10.21, für den Belagseinbau gesperrt sein.