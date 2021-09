Vorübergehende Verkehrsanordnung

Die Oberdürntnerstrasse wird auf dem Teilstück von Nauenstrasse bis Kreisel Pilgersteg infolge von einem Neubau des Rad- und Gehwegs sowie wegen Instandsetzungs- und Kunstbauten für den Fahrverkehr gesperrt.

Dauer der Sperre ab:

Montag 11.10.2021 ab 05.00 Uhr bis 31.08.2022 um 17.00 Uhr

Die Verkehrsumleitung erfolgt im Gegenverkehr in Rüti über die Walder- und Dorfstrasse und in Tann-Dürnten über die Haupt- und Nauenstrasse. Der öffentliche Verkehr ist davon nicht betroffen. Radfahrer werden über den Bahnhof Rüti umgeleitet. Alternativ besteht auch die Umleitungsroute über das Töbeli in Oberdürnten. Fussgänger werden über den Wanderweg umgeleitet oder durch die Baustelle geführt.

Die direkt betroffenen Anwohner werden fortlaufend, dem Baufortschritt entsprechend, über die Zufahrtsmöglichkeiten informiert.