Bäretswiler ist Selbstversorger auf Probe

Wenn der Kühlschrank leer ist, geht Lucas Meyer diesen Monat nicht in den Supermarkt. Auch auf Besuche in Restaurants oder auf das Feierabendbier in der Bar verzichtet er im September gänzlich. Meyer lebt von dem, was er selber im Garten anbauen kann.

«Es ist ein Experiment, mit dem ich auf die Möglichkeiten der Selbstversorgung aufmerksam machen will», sagt der 30-Jährige, der in Bäretswil wohnt. Sein Abenteuer dokumentiert er dabei auf seinem Instagram-Kanal.